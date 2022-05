POL-EL: Sustrum - Fußgänger vom PKW erfasst

Nordhorn (ots) - Am Samstag in der Zeit von 12.30 bis 13.00 Uhr kam es in der Lindenallee zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand geparkten schwarzen Mercedes SLK. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer ...

