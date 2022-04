Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Papenburg (ots)

Samstagmorgen kam es auf der Bokeler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann war gegen 05.45 Uhr mit seinem Mazda in Richtung Papenburg unterwegs als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 32-jähriger Kia Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im Anschluss kollidierte der Kia mit einem Baum. Der 32-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

