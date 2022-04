POL-EL: Lingen - Unfall auf B213 (Update: Fahrbahn frei)

Lingen (ots) - Am Donnerstag, 05. Mai, findet ab 17.00 Uhr der Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße 100 in Lingen, statt. An diesem Abend steht auf Wunsch zum wiederholten Male das Thema: ...

mehr