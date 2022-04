POL-EL: Motorradfahrerstammtisch von Polizei und Verkehrswacht - Thema: Navigation am Motorrad - Der Weg ist das Ziel

Emsbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag gegen 3 Uhr in einen Kiosk an der Straße Markt in Emsbüren eingebrochen. Sie beschädigten eine Eingangstür und entwendeten Zigaretten und mehrere Flaschen Alkohol. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr