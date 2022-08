Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dachstuhlbrand

Aalen (ots)

Heute gegen 15:15 Uhr geriet in der Christofstraße aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Brand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Objekt geräumt und der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohnerin der Dachstuhlwohnung kam bei Verwandten unter, da diese Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die FFW Fellbach war mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

