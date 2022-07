Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Täterfestnahme bei Einbruch in ein Fahrzeug

Speyer (ots)

Am 13.07.2022 um 02:38 Uhr drang ein 20-Jähriger im Kiefernweg in einen unverschlossenen PKW ein und durchwühlte das Handschuhfach. Der 25-Jährige PKW-Besitzer und dessen 23-jähriger Bekannter hatten kurz zuvor den PKW entriegelt und ertappten den Dieb auf frischer Tat. Sie konnten den Mann durch erheblichen Kraftaufwand im Fahrzeug festhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf. Durch die eingesetzten Beamten wurde anhand vorliegender Videoaufzeichnungen ermittelt, dass derselbe Tatverdächtige bereits am 07.07.2022 in einen offenbar unverschlossenen PKW im Ligusterweg eingestiegen war, ohne hierbei etwas zu entwenden.

Bei einer Durchsuchung des 20- Jährigen fanden die Beamten ein Mobiltelefon und einen Geldbeutel mit der Kreditkarte einer fremden Person auf und stellten diese sicher.

Im Nachgang wurde ermittelt, dass diese Gegenstände auf dem Brezelfest entwendet wurden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 20-Jährigen fanden die Polizeibeamten kein weiteres Diebesgut auf.

