Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Bilanz des Brezelfestes 2022

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 07.07., bis Dienstag, den 12.07., fand das Speyerer Brezelfest statt. Die Polizei Speyer zeigte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an allen Tagen dauerhafte Präsenz auf dem Festgelände. Nicht nur die Highlights "Eröffnungszug, Brezelfestumzug und Feuerwerk" begleitete die Polizei auch außerhalb des Festgeländes.

Aus polizeilicher Sicht ist die Bilanz des Festwochenendes positiv. Bei gutem Besucheraufkommen, vor allem in den Abendstunden, kann an allen Tagen ein überwiegend ruhiger Festverlauf attestiert werden.

Insgesamt waren sieben Körperverletzungen - und damit drei weniger als beim letzten Fest im Jahr 2019 - zu verzeichnen, wobei es sich hierbei in zwei Fällen um Gewalt in engen sozialen Beziehungen handelte. In den restlichen fünf Fällen gerieten die Beteiligten aufgrund ihrer Alkoholisierung mit einem Kontrahenten in Streit, der schließlich in Faustschlägen ins Gesicht ausartete. Bei keiner der Körperverletzungen kam es zu solchen Verletzungen, die einer stationären Behandlung bedurft hätten. In fünf Fällen schritt die Polizei bei einem Streit ein und nahm sich in weiteren fünf Fällen Randalierern an, sodass in mindestens zehn Fällen weitere Auseinandersetzungen verhindert wurden. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte 17 Platzverweise und nahmen zwei Personen in Gewahrsam.

Die Polizei führte am Freitagabend in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Speyer Personenkontrollen mit dem Schwerpunkt "Jugendschutz" durch. Hierbei wurden 15 Personen kontrolliert. Die Vernichtung von Zigaretten und Alkoholika wurde hierbei in mehreren Fällen veranlasst. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten um 22 Uhr einen 30-Jährigen als Teil einer Personengruppe auf dem Domplatz fest, der durch Cannabisgeruch auf sich aufmerksam machte. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Beamten eine Tüte mit sechs Gramm Amfetaminpaste sowie 0,3 Gramm Marihuana sicher.

Im Hinblick auf Eigentumsdelikte wurden beim diesjährigen Brezelfest insgesamt zwölf Diebstähle polizeilich erfasst, hiervon zehn Diebstähle von Rucksäcken/Geldbeuteln oder Mobiltelefonen, ein Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes am Samstagabend sowie der Einbruch in einen Pizzastand am Sonntagmorgen. Im Jahr 2019 waren noch 17 Diebstähle registriert worden.

Das unbeaufsichtigte Zurücklassen persönlicher Gegenstände (insbesondere Rucksäcke, Jacken, Mobiltelefone oder Handtasche) trug in einigen Fällen zum Diebstahlserfolg bei. Wiederholt wurden private Gegenstände auf Tischen oder Sitzbänken abgelegt, sodass Gelegenheiten für Diebstähle bestanden.

Speyer - Klärung von Eigentumsdelikten auf dem Brezelfest 2022

Die Polizei klärte bereits am Donnerstag um 23:30 Uhr den Diebstahl einer Handtasche. Den 32-Jährigen Tatverdächtigen trafen die Polizeibeamten beim Naturfreundehaus an, stellten das aus der Handtasche entwendete Mobiltelefon sicher und nahmen den 32-Jährigen in Gewahrsam. Die Handtasche fanden die Beamten nicht auf.

Am Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr drang derselbe 32-Jährige in einen Pizzastand ein und wurde durch einen Zeugen verscheucht. Zuvor hatte er mit seinem 26-jährigen Mittäter ein Mobiltelefon auf dem Festgelände entwendet, welches vom Handybesitzer geortet wurde. Polizeibeamte überführten den 32-Jährigen bei dieser Gelegenheit mehrerer Diebstähle. Er führte einen vierstelligen Bargeldbetrag mit, den die Beamten sicherstellten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0:50 Uhr ergriff derselbe 32-Jährige im Vorbeigehen die Handtasche einer Brezelfestbesucherin und wurde von zwei Frauen verfolgt, die ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Hiergegen wehrte er sich nicht.

Die Polizei durchsuchte die Wohnräume des 32-Jährigen, leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein und prüft, ob er als Tatverdächtiger für weitere Diebstähle in Betracht kommt. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere hochwertige Ferngläser der Marken DDOptics und Steiner aufgefunden und sichergestellt, da der Tatverdächtige hierfür keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Persönliche Gegenstände von Brezelfestbesuchern oder Mobiltelefone wurden in der Wohnung des Tatverdächtigen nicht aufgefunden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Strafanzeigen zu bislang unregistrierten Diebstählen auf dem Brezelfest können persönlich bei der Polizeiinspektion Speyer in der Maximilianstraße 6 oder per Online-Wache unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erstattet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell