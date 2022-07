Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) PKW-Fahrt mit 2,33 Promille verhindert

Waldsee (ots)

Auf einem Campingplatz geriet am Dienstag, 12.07.2022, gegen 19:15 Uhr, ein Pärchen derart in Streit, dass ein 38-Jähriger mit einem PKW wegfahren wollte. Seine 36-jährige Freundin hatte jedoch den Eindruck, dass ihr Partner alkoholbedingt hierfür nicht mehr in der Lage wäre und verständigte die Polizei. In der Tat: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Um einen alkoholbeeinflussten Fahrtantritt zu verhindern, wurde von der Streife der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Für diese Maßnahme erwartet den 38-Jährigen eine Gebührenrechnung.

