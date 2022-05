Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Landstuhl/Ramstein-Miesenbach (ots)

Einen "berauschten" Hyundai Fahrer hat die Polizei in der "Hexennacht" in der Saarbrücker Straße erwischt. Eine Streife hatte den 24-jährigen Mann kurz vor halb 2 gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Da er mit einer Alkoholfahne von 0,66 o/oo über dem gesetzlichen Grenzwert lag, muss er mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Wenige Minuten später und nur ein paar Straßen weiter wurde die Alkoholfahrt eines 30-jährigen Mannes aus Kaiserslautern beendet. Auch dieser Audi Fahrer lag in der Von-Richthofen-Straße mit 1,08 o/oo deutlich über dem Grenzwert. Das empfindliche Bußgeld samt Fahrverbot wird ihm in den nächsten Tagen per Post zugestellt. Definitiv eine Strafanzeige kommt auf einen 25-jährigen Mann zu, der um halb 5 in Ramstein-Miesenbach in eine Verkehrskontrolle geriet. Aufgrund der starken Alkoholfahne wurde der BMW-Fahrer aus dem Kreis Kaiserslautern zum Atemtest gebeten. Das Ergebnis über 1,1 o/oo bescherte dem "Zecher" eine Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheins sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. |pilan

