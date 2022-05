POL-PDKL: PKW zerkratzt

Steinwenden (ots) - Ein tragisches Ereignis führt in der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transportfahrzeuges befuhr am Donnerstag, gegen 12:22 Uhr, die Straße "Am Reichswaldring" in Steinwenden in Richtung Goethestraße. Infolge gesundheitlicher Probleme des Fahrers kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kommt vor der Ecke einer Hauswand zum Stehen. Der Sachschaden blieb gering. Trotz ...

