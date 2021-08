Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capeller Straße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 10.25 Uhr befuhr am Samstag (14.08.21) ein 59-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen die Capeller Straße. Zur gleichen Zeit bog ein unbekannter Autofahrer aus der Straße "Zur Lindert" in den Kreuzungsbereich ein.

Um eine Kollision zu verhindern, wich der Nordkirchener aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Auto in den Graben. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Capelle fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug des 59-Jährigen entstand Sachschaden.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet den unbekannten Autofahrer und weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell