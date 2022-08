Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 13.15 Uhr am Sonntagmittag kam ein 62-Jähriger mit seinem Skoda auf der Leintalstraße nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehsteig und prallte dann gegen einen Betonpfeiler. Der Unfallverursacher erlitt hierbei Verletzungen; sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nachdem der Verdacht bestand, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Aalen: Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 5 Uhr beschädigten bislang Unbekannte die Holzbegrenzung eines Parkplatzes in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Farbschmierereien

Insgesamt drei Gebäude und ein Stromkasten - alle im Bereich der Julius-Leber-Straße - wurden zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr von Unbekannten mit Graffiti beschmiert. die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Stödtlen: Wirtschaftlicher Totalschaden

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 18-Jährige am Sonntagmorgen verursachte. Kurz vor 2 Uhr befuhr die Fahranfängerin mit ihrem Audi die Kreisstraße 3220 zwischen Birkenzell und Stödtlen, wo sie beim Abbiegen über eine Verkehrsinsel fuhr und daraufhin nach links von der Fahrbahn abkam. Am Fahrzeug der 18-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie selbst blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Nach Unfall Zeugenhinweise erbeten

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Unfall, der sich auf der Kreisstraße 3268 auf Höhe der Einmündung nach Kleindeinbach ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrer eines Opel Agila von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad, wobei es einen Wegweiser beschädigte. Der Zeuge sprach mit dem Unfallverursacher, der wohl darum bat, keine Polizei zu verständigen. Als der Zeuge den Notruf wählte, flüchtete der Fahrer in Richtung Kleindeinbach. Von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers wurde die Anschrift des Fahrzeughalters angefahren, wobei sich der Verdacht gegen einen 18-Jährigen richtet, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen, die den auffällig dünnen Mann zur unfallrelevanten Zeit gesehen haben. Er war laut Aussagen des Zeugen mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Hinweise bitte an Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Automaten aufgebrochen

Mehrere hundert Euro erbeuteten Unbekannte zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, als sie im Eingangsbereich der Burg Hohenrechberg den Automaten am Zugang aufhebelten. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Unfall beim Überholen

Auf der Kreisstraße 3334 in Lorch überholte ein 60 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein vorausfahrendes Fahrzeug. Beim Widereinscheren übersteuerte der 60-Jährige seine BMW, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Zweiradfahrer blieb offenbar unverletzt; er wurde zur Untersuchung aber dennoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

