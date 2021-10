Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich der Fahrer eines Motorrollers am Dienstag in Borken zugezogen. Eine 31-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Ahauser Straße in Richtung Gemen unterwegs. Als die Velenerin verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der 16-Jährige hinter ihr dies zu spät. Der Borkener prallte auf und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell