Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin muss bremsen und stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine Unbekannte war mit ihrem Wagen gegen 14.40 Uhr aus der Jutestraße nach rechts auf die bevorrechtigte Bahnhofstraße eingebogen. In der Einmündung musste die von links kommenden 18-jährigen stark bremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Dabei stürzte sie. Die Ahauserin hatte den Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung Heek befahren. Die Verursacherin entfernte sich. Ein Ersthelfer hatte sich vor Ort um die Leichtverletzte gekümmert. Die Polizei bittet diesen sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell