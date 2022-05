Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Wünnenberg (ots)

(vh) Am frühen Samstagmorgen hat eine 22-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen erlitten. Die junge Frau befuhr gegen 07:11 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Eilerner Straße (L744) aus Lichtenau kommend in Fahrtrichtung Fürstenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit der rechten Seite gegen einen Straßenbaum. Der total beschädigte Pkw blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Die Polizei setzte das Unfallaufnahmeteam vom Polizeipräsidium Bielefeld zur Spurensicherung am Unfallort ein. Die Eilerner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Straßensperrung der Eilerner Straße dauert derzeit an.

