Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand einer Mülltonne - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.06. / 04.06.), gegen 01:15 Uhr, geriet eine Mülltonne an der Unterführung der Straße "Am Pickenhof" in Neuss-Rosellen in Brand. Polizeibeamte stellten eine komplett niedergebrannte Tonne fest, vermutlich handelt es sich um einen Müllgroßbehälter für Räder.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Beamten eigenständig gelöscht werden.

Ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

