Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fahrrad - Zwei Leichtverletzte

Hagen-Garenfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad verletzten sich am Sonntagnachmittag (22.05.2022) in Garenfeld zwei Personen leicht. Ein 55-jähriger Herdecker war, gegen 15.50 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Villigster Straße in Richtung Garenfeld unterwegs. Der Mann wendete und fuhr einige Meter zurück, um nach seiner Frau zu sehen, die ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Als er sie auf der Gegenfahrbahn sah, wendete er erneut und wollte gemeinsam mit ihr weiter fahren. Bei diesem Wendemanöver kam es dann zur Kollision mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Motorradfahrer. Der 68-Jährige konnte zwar noch stark bremsen, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Sowohl er als auch der Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Villigster Straße zwischen der Verbandsstraße und der Westhofener Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

