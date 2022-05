Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wirft mit Glasflaschen und zieht Messer

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Samstagabend (22.05.2022) am Hauptbahnhof einen 35-jährigen Hagener in Gewahrsam, nachdem dieser einen Passanten mit einem Messer bedroht hatte. Ein 27-jähriger Mann rief, gegen 23.10 Uhr, die Polizei zum Berliner Platz. Dort deutete er auf den 35-Jährigen und teilte den Beamten mit, dass dieser ein Messer bei sich hat. Auch dies erkannten die Polizisten und forderten den Mann unter Bedrohung mit der dienstlichen Schusswaffe dazu auf, das Messer abzulegen. Anschließend überwältigten die Beamten den Mann, legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dabei leistete der 35-Jährige Widerstand. Anschließend ermittelten die Polizisten, dass der alkoholisierte Randalierer auf dem Vorplatz des Bahnhofs zunächst zwei Glasflaschen auf den Boden geworfen und anschließend das Messer gezogen hat. Dabei hat er lautstark in aggressiver Art und Weise herumgeschrien. Als der 27-jährige Passant den Mann dazu aufforderte, sich zu beruhigen, hielt er das Messer in dessen Richtung und forderte ihn zu einer Schlägerei heraus. Ein bei dem 35-Jährigen durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,88 Promille an. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Widerstandes und der Bedrohung gegen ihn ein. (sen)

