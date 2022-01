Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Reihenhaus

Willich (ots)

Am Freitag, 21.01.2022, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher in ein Reihenhaus auf der Straße "Zum Schickerhof". Als die Bewohner zurückkamen, stellten sie fest, dass die Terassentür geöffnet war und die meisten Räume durchsucht worden waren. Die Täter entwendeten Schmuck, Uhren, Bargeld und zwei Laptops. Hinweise bitte an die Polizei Viersen 02162 377 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell