Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versammlung in der Viersener Innenstadt verlief störungsfrei

Viersen (ots)

Am Freitag hat in der Viersener Innenstadt zum wiederholten Male eine Versammlung unter dem Motto "Selbstbestimmung. Für ein friedliches Miteinander! Für eine Freie Impfentscheidung!" stattgefunden. Die von der Anmelderin erwarteten 600 Teilnehmenden hatten sich nicht eingefunden. Die Versammlung begann leicht verspätet gegen 18.15 Uhr. Nach Schätzungen der Polizei begann sie mit etwa 150 Personen und hatte in der Spitze etwa 300 Teilnehmende. Der Versammlungszug führte vom Remigiusplatz durch Bereiche der Viersener Innenstadt und endete wieder am Remigiusplatz. Die Polizei war vor Ort und begleitete die Versammlung. Wie schon bei den vergangenen Versammlungen kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Versammlung verlief erwartungsgemäß störungsfrei und endete gegen 19.45 Uhr. /mr (75)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell