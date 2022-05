Polizei Hagen

POL-HA: Raub

Hagen-Innenstadt (ots)

Am 22.05.2022, gegen 02:10 Uhr, kam es in der Straße Am Hauptbahnhof in Hagen zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 55jährigen Hageners. Nach Angaben des Geschädigten habe man ihm zunächst ins Gesicht geschlagen. Darüber hinaus fehle ihm seine Brusttasche und sein Mobiltelefon. Im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung konnte eine verdächtige Personengruppe angetroffen werden, in deren Nahbereich die entwendeten Sachen aufgefunden wurden. Die Gegenstände wurden zunächst sichergestellt. Da der Geschädigte im weiteren Verlauf zunehmend über Schmerzen klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell