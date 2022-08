Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen zu Pkw-Aufbruch gesucht - Auto beschädigt - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Feuerwehreinsatz

Am Dienstagmorgen kurz vor 3 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr auf den Plan gerufen, als auf einer Baustelle in der Mozartstraße ein Brand ausbrach. Ein Anwohner hatte die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er einen lauten Knall hörte und beim Nachschauen das Feuer entdeckte. Die 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden blieb gering, wobei ein Mitarbeiter des örtlichen Stormversorgungsunternehmens eine Leitung vom Netz nehmen musste. Ursächlich des Brandes war eine tags zuvor vorhandene Feuerstelle, die vermutlich nicht ordnungsgemäß gelöscht war.

Fellbach-Schmiden: Auto mutwillig beschädigt

Auf dem Parkplatz beim Stadion in der Tournonstraße wurde am Montagabend gegen 23 Uhr ein Pkw BMW mutwillig beschädigt. Der Wagenbesitzer meldete, dass mehrere Personen Steine sowie ein Fahrrad gegen seinen parkenden Pkw geworfen haben und dabei ca. 7000 Euro Sachschaden verursachten. Die Polizei Fellbach hat Ermittlungen nach den geflüchteten Tatverdächtigen übernommen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters missachtete am Montag gegen 9:10 Uhr an der Einmündung Schmidener Straße / Ludwigsburger Straße die Vorfahrt eines 20-jährigen Mazda-Fahrers, weshalb es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Mazda-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 12 Uhr auf der Westumfahrung. Eine 43 Jahre alte BMW-Fahrerin und ein 32-jähriger BMW-Fahrer fuhren die Westumfahrung hintereinander in Richtung B14 entlang. Aus bislang ungeklärtem Grund bremste die vorausfahrende 43-Jährige ihren Pkw stark ab und der hinterherfahrende 32-Jährige fuhr auf den BMW auf. Der BMW des 32-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Nacht zum Dienstag kurz vor 3:30 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in der Beinsteiner Straße einen geparkten Kleintransporter auf. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Kontrolle über Pkw verloren

Eine 42-jährige Renault-Fahrerin wollte am Montagnachmittag gegen 17:45 Uhr in der Straße Steinhäusle in eine Parklücke einfahren. Hierbei touchierte sie zunächst einen links neben ihr geparkten Ford, fuhr anschließend in eine Grünfläche und prallte gegen einen Baum. Anschließend setzte sie ihren Pkw zurück, streifte den Ford erneut und versuchte nochmals, vorwärts in die Parklücke einzuparken. Hierbei kam sie erneut auf die Grünfläche, fuhr über einen Sandkasten am dortigen Spielplatz und kam schließlich an einer Mauer zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

