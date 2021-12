Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hagen - Hohenlimburg (ots)

Am 24.12.2021, gegen 15:13 Uhr, kam es in der Obernahmer Straße in Hagen Hohenlimburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 21jährige Pkw-Fahrerin aus Hagen war mit ihrem Skoda in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Laternenmast kollidiert. Eigenen Angaben zufolge sei sie einer Katze ausgewichen. Durch die abgeknickte Laterne wurde zudem noch eine Gebäudefassade beschädigt. Die Fahrzeugführerin klagte über Schmerzen in den Beinen und in der Brust. Sie wurde durch einen RTW dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Insgesamt wird der Sachschaden auf 8000EUR geschätzt.

