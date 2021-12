Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen - Haspe (ots)

Am 23.012.2001, gegen 21:10 Uhr, kam es im Jungfernbruch in Hagen Haspe zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter waren durch ein Fenster neben der Haustür eingestiegen. Einer Zeugin waren zunächst zwei verdächtige Personen vor dem Wohnhaus aufgefallen. Kurz darauf habe sie ein lautes Geräusch gehört und den Lichtkegel von Taschenlampen in der Wohnung gesehen. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Einbrecher das Objekt bereits verlassen. Einer nur vagen Personenbeschreibung zufolge sollen die Täter dunkel gekleidet und zwischen 1,70m und 1,80m groß gewesen sein. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Konkrete Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Beamte der Kriminalwache erschienen zur Spurensicherung am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell