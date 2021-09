Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden/ Dietenheim - Polizei macht Einbrecher dingfest

Zwei 16-Jährige stehen im Verdacht, in Illerrieden und Dietenheim eingebrochen zu haben.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5021522) berichtet, brachen Unbekannte Anfang der Woche in eine Jugendbude in Illerrieden ein. Die Polizei ermittelte umfangreich und konnte nun zwei Tatverdächtige dingfest machen: Den 16-Jährigen wird vorgeworfen, diese Tat begangen zu haben. Auch für den Einbruch in einen Kindergarten in Dietenheim (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5012717) sollen die Jugendlichen in Frage kommen. Auf sie kommen nun Strafanzeigen zu. Die Polizei ermittelt nun, ob die beiden für weitere Taten verantwortlich sind.

