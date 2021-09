Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Einbruch in Jugendbude

Von Dienstag auf Mittwoch waren Einbrecher in Illerrieden am Werk.

Vermutlich in den Nachtstunden schlugen Unbekannte mit einem Stein ein Fenster an der Jugendbude ein. Dadurch konnten sie das Fenster öffnen und gelangten ins Innere. In der Bude fanden sie Bargeld und einen Akkubohrer. Das nahmen sie mit und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

