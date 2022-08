Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist, Frau geschlagen, Unfallflucht, Pkw-Brand

Aalen (ots)

Aalen: Exhibitionist-Hinweise gesucht

Gegen 1.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen betrat ein unbekannter Mann ein Grundstück in der Humboldtstraße, wo er zunächst an ein Fenster herantrat und in ein Zimmer schaute, in welchem sich eine 43-Jährige zusammen mit ihren drei Töchtern aufhielt. Der Mann entblößte anschließend sein Geschlechtsteil. Danach versteckte er sich hinter einer Garage, ehe er die Flucht in Richtung Hegelstraße ergriff. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb erfolglos. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, ereignete sich in der Nacht zuvor von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr in der nahegelegenen Reuchlinstraße ein ähnlicher Vorfall. Auch hier trat ein Mann mit ähnlichem Aussehen mit heruntergelassener Hose vor ein Fenster und manipulierte dieses Mal an seinem Geschlechtsteil. Der Unbekannte wird als 18 bis 35 Jahre alt und ca. 165 bis 175 cm groß beschrieben, mit sportlicher Statur. Er trug eine dunkle Baseball-Mütze und hatte dunkle Haare. Zwischen den beiden Vorfällen besteht vermutlich Tatzusammenhang. Eventuell fiel der Mann in den letzten Tagen im dortigen Bereich jemandem auf. Hinweise bezüglich entsprechender Wahrnehmungen erbittet das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Mitarbeiterin geschlagen

Am Donnerstagabend begab sich gegen 21.15 Uhr ein 21-Jähriger trotz bestehenden Hausverbots in einen Einkaufsmarkt in der Heinrich-Rieger-Straße. Eine 54 Jahre alte Mitarbeiterin sprach den Mann auf den Umstand an und wollte ihn des Marktes verweisen. Der stark Alkoholisierte schlug ihr daraufhin mit der Faust ins Gesicht, wobei sie sich leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Mann, konnte nach kurzer Verfolgung aber von einem Polizisten, der sich privat im Markt aufhielt, eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 21-Jährige wurde bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Zudem erwarten ihn entsprechende Strafanzeigen.

Spraitbach: Radfahrer geflüchtet

An der Einmündung der Uhlandstraße in die Schillerstraße missachtete am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Radfahrer die Vorfahrt einer Autofahrerin. Der Radfahrer prallte gegen die Fahrerseite, wobei rund 2000 Euro Schaden entstand. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pkw-Brand

In der Rektor-Klaus-Straße geriet am Dienstagmittag ein Skoda in Brand. Das Feuer entstand aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum. Die Feuerwehr rückte zur Brandbekämpfung mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Pkw wurde abgeschleppt.

