Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Motorrad beschädigt - Versuchter Pkw-Aufbruch - Mann in psychischem Ausnahmezustand u.a.

Aalen (ots)

Fellbach: Fahrradfahrer nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Montag kurz vor 13 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße. Ein 32-jähriger Radfahrer fuhr den Radweg parallel zur Theodor-Heuss-Straße entlang. Kurz vor der Kreuzung zur Auberlenstraße öffnete ein bisher unbekannter Autofahrer, dessen Pkw auf dem Parkstreifen stand, die Fahrertüre. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, flog über die geöffnete Türe und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch wurde vereinbart, dass der Geschädigte sein Fahrrad am Bahnhof abstellt und man sich dort trifft. Der Autofahrer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Waiblingen: Motorrad mutwillig beschädigt

Zwischen Sonntagmorgen und Montagabend wurde auf dem P+R Parkplatz in der Devizesstraße ein Motorrad beschädigt. Durch eine bisher unbekannte Person wurde das Display sowie das Tankbehältnis des Zweirades zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Versuchter Pkw-Aufbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten in der Nacht auf Dienstag ein Fenster eines BMW, der in der Straße Mühlweingärten geparkt war, aufzubrechen. Die Scheibe hielt dem Aufbruchsversuch stand, sodass die Täter nicht in den Pkw gelangten. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Ein 44-jähriger Mann bedrohte am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr eine Angestellte eines Eiskaffees in der Marktstraße kurzzeitig mit einer Glasflasche, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daher in eine Spezialklinik eingeliefert. Verletzt wurde beim Vorfall glücklicherweise niemand.

Stuttgart/Fellbach: 18-Jähriger flüchtete mit gestohlenem Roller vor der Polizei

Die Polizei Stuttgart bittet nach dem Diebstahl eines Motorrollers um Zeugenhinweise. Die Pressemeldung zum Vorfall kann mit nachfolgendem Link abgerufen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5303531

Schorndorf: Unfall am Kreisverkehr

Eine 52-jährige Fahrerin eines Motorrollers befuhr am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr die Stuttgarter Straße stadteinwärts und wollte in einen Kreisverkehr einbiegen. Sie musste dort stark abbremsen, verlor hierbei die Kontrolle und schlitterte gegen einen VW, der im Kreisverkehr gefahren ist. Die Zweiradfahrerin wurde beim Sturz lediglich leicht verletzt.

Urbach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Konrad-Hornschuch-Straße und Austraße ereignete sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr ein Unfall. Ein 52-jähriger Golf-Fahrer missachtete die Vorfahrtregelung und stieß mit dem 41-jährigem Fahrer eines Leichtkraftrades zusammen. Dieser blieb beim Unfall unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz beim Rems-Murr-Center ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort parkenden Mercedes und beschädigte diesen hierbei erheblich. Ohne den Vorfall zu melden flüchtete anschließend der Unfallverursacher. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Ermittlungen wegen Sammlungsbetrug

Die Polizei Fellbach wurde am Dienstagvormittag davon unterrichtet, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bühlstraße Spendensammler aktiv sind. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger wurde dort auch von der alarmierten Polizei angetroffen, er führte entsprechende Unterlagen mit sich. Auf der Spendenliste war erkennbar, dass für einen "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" gesammelt würde. Wegen vorhandener Unterschriften auf der Spendenliste ist zu vermuten, dass mehrere Personen die Aktion unterstützen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sammlungsbetrug gegen den Tatverdächtigen eingeleitet, da dieser keinen Nachweis beibringen konnte, dass er offiziell für eine karikative Einrichtung tätig ist. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die dem Mann Geld spendeten, sollten sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 zur Klärung der Details in Verbindung setzen.

Winterbach: Betrunkener Rollerfahrer verursacht mit über 1,6 Promille Unfall

Ein 47-jähriger Roller-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die Hauptstraße in Richtung Engelberg, als er vor einem Fußgängerüberweg einem Pkw hinten auffuhr, der dort verkehrsbedingt stoppte. Der Rollerfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Danach versuchte er zu flüchten, er wurde jedoch von dem Unfallbeteiligten daran gehindert. Der 47-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und in diesem Zuge auch eine Blutuntersuchung veranlasst wurde.

