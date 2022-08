Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jähriger mit gestohlenem Roller unterwegs, eine weitere Person flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/Fellbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (22.08.2022) einen 18-Jährigen in Fellbach vorläufig festgenommen, nachdem er mit einer weiteren unbekannten Person vor einer Kontrolle geflüchtet war. Ein Zeuge meldete gegen 22.15 Uhr den Roller, welcher mit zwei Personen besetzt und auf der Bundesstraße 14 in Richtung Kappelbergtunnel, ohne Beleuchtung unterwegs war. Als alarmierte Polizeibeamte den Roller kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer bis nach Fellbach.

Kurz darauf entdeckten die Polizisten das Fahrzeug auf der Fahrbahn der August-Brändle-Straße, die beiden Personen flüchteten in Richtung Schwabenlandhalle. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten den 18 Jahre alten Mann vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der rot-schwarze Roller, der gegen 16.00 Uhr in der Johannesstraße/Lindenspürstraße abgestellt worden war, offenbar gestohlen wurde. Ob der 18-Jährige und sein mutmaßlicher Komplize für den Diebstahl verantwortlich sind, wird noch geprüft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu der zweiten Person dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

