POL-ST: Lengerich, Pedelec-Fahrerin verletzt sich schwer

Rheine (ots) - Der Brand um 02.10 Uhr ereignete sich nicht, wie in der Erstmeldung fälschlicherweise angegeben in der Lindenstraße sondern an der Lingener Straße. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Erstmeldung vom 28.07.2022, 10:58 Uhr In Rheine hat es am frühen Donnerstagmorgen (28.07.) zwei Brände gegeben. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Gegen 02.10 Uhr bemerkten Zeugen an der Lindenstraße den Brand ...

mehr