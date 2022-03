Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfälle in den Morgenstunden

Mainz (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle sorgten am Montagmorgen für Arbeit bei Polizei und Rettungsdienst. Um 07:03 Uhr kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW in der Max-Hufschmidt-Straße, an den Auf- und Abfahrten zu Autobahn A 60. Durch den Aufprall werden an einem PKW die Airbags ausgelöst und zwei Personen erleiden leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Eine verletzte Person wird zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um 08:39 Uhr ist die Kreuzung wieder frei.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 07:26 Uhr in der Eugen-Salomon-Straße, an einer Querung über die Straßenbahngleise, hinter der Fachhochschule in Richtung Stadion. Der Fahrer eines PKW missachtete den Vorrang der Straßenbahn und überquerte die Schienen mit seinem PKW, als die Bahn sich näherte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Fahrer des PKW leichte Verletzungen erlitt und ärztlich versorgt werden musste. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verspätungen auf der Linie der Mainzelbahn. Ein Schienenersatzverkehr musste eingerichtet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unfällen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell