Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kollision im Kreisverkehr

Mainz-Mombach (ots)

Um die Mittagszeit kam es am gestrigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer.

Ein 58-jähriger Mainzer fuhr mit seinem PKW von der Hauptstraße aus kommend in Richtung Kreuzstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kollidierte er mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Der 79-jährige Mainzer erlitt dadurch eine Kopfverletzung und klagte über Schmerzen im Hüftbereich. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad, einem Pedelec, entstand Sachschaden.

Gegen den Autofahrer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verkehrsunfalls mit fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell