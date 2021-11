Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211129 - 1429 Frankfurt-Fechenheim: Gewerbs- und bandenmäßige Autodiebstähle geklärt

Frankfurt (ots)

(ne) Der Frankfurter Kriminalpolizei ist es gelungen einen 56-jährigen Mann festzunehmen, der für über 30 Kfz-Diebstähle in Frankfurt verantwortlich sein soll.

Konkret geht es um 32 Taten seit Dezember 2019, vornehmlich in den Stadtteilen Bockenheim, Nordend und Sachsenhausen, bei denen Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz W124 entwendet wurden. Umfangreiche Ermittlungen führten letztlich auf die Spur des 56-jährigen Mannes aus Litauen, der sich sporadisch in einer Wohnung seiner Schwester in Frankfurt-Fechenheim aufhielt.

Die Ermittler des Fachkommissariats konnten mit Hilfe von Fahndern feststellen, dass der 56-Jährige die entwendeten Fahrzeuge an einen Treffpunkt fährt, wo ein Mittäter mit einem Autotransporter alle geklauten Fahrzeuge auflädt und außer Landes bringt. So auch Mitte August dieses Jahres, wo der 56-Jährige einen entwendeten Mercedes in ein Waldstück bei Dortmund gebracht hatte und auf einen Lkw lud. Der mit drei weiteren gestohlenen Pkw beladene Transporter wurde anschließend angehalten, der Fahrer festgenommen. Der 56-Jährige wurde indes weiter von der Kriminalpolizei unter Beobachtung gehalten. Es kam wie erwartet: Mitte November setzte sich der 56-Jährige, wie so oft, in einen entwendeten W124 und fuhr mit diesem von Fechenheim quer durch das ganze Bundesgebiet, dieses Mal bis nach Berlin-Schönefeld, nahe des Hauptstadtflughafens. Hier wurde das Auto auf einen in Litauen zugelassenen Transporter geladen und die Nummernschilder abmontiert. In diesem Moment erfolgte die Festnahme des 56-Jährigen und des 36 Jahre alten Fahrers des Autotransporters. Beide Täter kamen nach Vorführung beim Haftrichter in Frankfurt in die Untersuchungshaft nach Preungesheim. Die entwendeten Autos wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell