Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211128 - 1426 Frankfurt-Nordend: Volksverhetzung

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen verständigten am Samstag, den 27. November 2021, gegen 14.00 Uhr, die Polizei, da am Friedberger Platz eine Person lauthals antisemitische Hetzparolen rief. Der Beschuldigte, ein 44-jähriger Frankfurter, konnte durch die zeitnah eintreffende Streife des 3. Polizeirevieres in der Friedberger Landstraße angetroffen werden. Der alkoholisierte Mann erhielt zunächst einen Platzverweis und muss sich in der Folge wegen Volksverhetzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell