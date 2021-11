Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211129 - 1428 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 27. November 2021, gegen 07.00 Uhr, befanden sich ein 50-jährger Mann aus Bad Ems sowie sein Begleiter, ein 24-jähriger Mann, ebenfalls aus Bad Ems, zu Fuß unterwegs in der Taunusstraße. Dort, etwa in Höhe der Hausnummer 37, trafen sie auf einen Unbekannten, der sie fragte, ob sie an Crack interessiert seien. Als der 50-Jährige dies verneinte, erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin er zu Boden stürzte. Nun entwendete ihm der Täter das Handy sowie drei Bankkarten aus der Hosentasche. Als sich sein Begleiter einmischte, erhielt auch er einen Faustschlag. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung des Hauptbahnhofes.

Er wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit sonnengebräunter Haut. Möglicherweise aus dem Drogenmilieu.

