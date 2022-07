Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Köperverletzung zwischen den besten Freunden

Harthausen (ots)

Am 24.07.2022 gegen ca. 01:00 Uhr kam es auf einem Grillfest zu Streitigkeiten zwischen einem 16-Jährigen und seinem17-Jährigen besten Freund. Dieser eskalierte derart, dass der 16-jährige junge Mann einen Nasenbeinbruch und ein blaues Auge erlitt. Der 17-Jährige wiederum hatte ebenfalls ein "Veilchen" abbekommen. Als der 16-Jährige die Feier verlassen wollte, kam es erneut zum Disput, infolge dessen der 17-Jährige das stumpfe Ende einer Spaltaxt in den Bauch bekam. Zuvor hatten sich beide an der Axt festgehalten. Gegen die jungen Männer werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

