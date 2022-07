Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Heßheim (ots)

'Am 24.0.72022 gegen 01:40 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein geparkter PKW mit zwei verdächtigen Insassen in der Hauptstraße in Heßheim gemeldet. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Die beiden Insassen, ein 18-jähriger aus Heßheim und ein 21-jähriger aus Großkarlbach hatten sich offensichtlich gerade Joibt gegönnt. Im Rahmen der Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs konnte noch ein Kleinstmenge Marihuana aufgefunden werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen des Betäubungsmittelgesetzt wurde eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Betäubungsmittelkonsum informiert, um in eigener Zuständigkeit die Geeignetheit der beiden Beschuldigten in Bezug auf das Führen von Kraftfahrzeugen zu prüfen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

