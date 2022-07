POL-PDLU: Zwei brennende Müllcontainer im Stadtgebiet

Polizeidirektion Ludwigshafen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag (23.07. / 24.27.2022) kam es zu zwei Müllcontainerbränden im Stadtgebiet Frankenthal. Zunächst wurde gegen 23:14 Uhr im Bereich des Jahnplatzes an der dortigen Gaststätte eine brennende Mülltonne gemeldet. Die ersten Löschmaßnahmen wurden bereits durch Anwohner durchgeführt, den Rest übernahm die Feuerwehr Frankenthal. Nach während der Aufnahme dieses Sachverhalts wurde gegen 23:30 Uhr eine weitere brennende Mülltonne an einem Autohaus in der Schraderstraße gemeldet. Hier wurde die in Vollbrand stehende Mülltonne durch die Feuerwehr gelöscht. An beiden Brandstellen entstand jeweils ein Schaden von rund 500 EUR. Gebäudeschäden sind glücklicherweise nicht entstanden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

