POL-PDLU: Einbruch in ein Nähatelier in der Gilgenstraße 23.07.2022, 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Nähateliers in der Innenstadt von Speyer auf und stiegen so in das Gebäude ein. Aus dem Atelier wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

