Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 17.05.2022, um 07:50 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein Kleinkind mit seinem Tretroller, in der Buschgasse mit seinem Tretroller gegen einen dort geparkten PKW stieß. Die Eltern des Kleinkindes, welche sich in unmittelbarer Nähe befunden haben, reagierten nicht auf den Vorfall und verließen, zusammen mit dem Kind, die Örtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell