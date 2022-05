POL-PDLU: Alkoholfahrt mit anschließendem Sonnenbad

Speyer (ots) - Am 16.05.2022 im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr richtete die Polizei eine Laser-Geschwindigkeitsmessstelle in der Landauer Straße ein. Hierbei wurden die in südlicher Richtung fahrenden Verkehrsteilnehmer gemessen und im Falle einer Beanstandung direkt kontrolliert. Insgesamt wurden 25 Verkehrsteilnehmer gemessen, hiervon 23 PKW und zwei Motorräder. Die ...

