POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitsmessungen in der Landauer Straße

Altrip (ots) - Am 16.05.2022, um 17:30 Uhr, wurde ein 16-jähriger in einem Einkaufsmarkt am Ludwigsplatz von der Kassiererin beim Zigarettendiebstahl erwischt. Seine 17-jährige Begleiterin, welche zuvor Zigaretten gekauft hatte, hatte dies unter Vorlage ihres gefälschten Personalausweises getan. Beide erwarten jetzt strafrechtliche Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 ...

