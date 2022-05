Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorsicht vor vermeintlichem Europol-Anruf

Schifferstadt (ots)

Am 16.05.2022 erhielt der 36-jährige Geschädigte einen Anruf einer Bandansage in englischer Sprache, angeblich von der europäischen Polizeibehörde Europol. Dem Angerufenen wurde mitgeteilt, dass seine ID-Karte entwendet worden sei. Er wurde aufgefordert für weitere Hinweise die "1" zu drücken. So schützen Sie sich vor Telefonbetrug: - Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören. - Drücken Sie keine Ziffer. - Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine sensiblen Daten heraus. - Folgen Sie keinen Aufforderungen.

