Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Schlechter Jungenstreich führt zu großer Aufregung

Ludwigsburg (ots)

Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Ansprechen von Kindern führen regelmäßig zu besorgten Reaktionen und zur Verunsicherung bei Kindern, Eltern und Lehrern. So geschehen auch am Donnerstag gegen 13:45 Uhr in der Lehenstraße in Steinheim an der Murr. Zwei Jungen im Alter von sieben und acht Jahren hatten eine Mutter angesprochen und berichtet, sie seien von drei älteren Jugendlichen angesprochen worden, sie versucht hätten, sie mit Süßigkeiten in ein silberfarbenes Fahrzeug zu locken. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen machte die Polizei beim Steinheimer Jugendhaus die drei "Verdächtigen" ausfindig. Es handelte sich um elfjährige Jungs, die sich mit den jüngeren Schülern einen schlechten Scherz erlaubt hatten. Die Polizisten führten ein eingehendes Gespräch mit dem reumütigen Trio und informierten die besorgten Eltern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell