POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2021 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn und dem Hohenlohekreis

Obersulm: Unbekannter Mann gesucht

Nach einem bislang unbekannten Mann fahndet der Polizeiposten Obersulm. Der auf Ende 30 Jahre geschätzte Mann war am Dienstagmorgen, gegen 7.10 Uhr, an der Bushaltestelle am Sportzentrum Obersulm mit geöffneter Hose vor ein Mädchen getreten und sprach dieses an. Als wenig später ein Bus herannahte, lief der Unbekannte davon. Der Polizeiposten Obersulm sucht unter der Telefonnummer 07130/7077 nach Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem dunkel gekleideten und circa 1,70 m großen Mann geben können.

Neuenstein: Autoreifen illegal entsorgt

Rund 20 Autoreifen entsorgten Unbekannte illegal in einem Wald- / Wiesengrundstück in der Nähe von Neureut bei Neuenstein-Neufels. Durch Zeugenhinweise ist bekannt, dass die Reifen dort am Montag, zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr abgelegt wurden. Wer Hinweise zur Herkunft der Reifen geben kann oder verdächtige Wahrnehmung im Zusammenhang mit der Müllentsorgung gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen melden.

