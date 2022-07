Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter dem Einfluss und Sicherstellung von Betäubungsmittel

Böhl-Iggelheim (ots)

22.07.2022, 10:30 Uhr

Da der Fahrer eines Motorrollers seinen Helm nicht ordnungsgemäß getragen hatte, wurde er in der Haßlocher Straße durch die Polizei kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle räumte der 33jährige Mann ein, am Vortag Amfetamin konsumiert zu haben und teilte mit, eine geringe Menge Amfetamin mitzuführen. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich zu den eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

