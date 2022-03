Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 33-jähriger PKW-Führer mit 1,64 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Nußloch (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, meldeten Anwohner der Schillerstraße in Nußloch, dass eine männliche Person mit einem nicht zugelassenen Fiat die Straße auf- und abfahren würde. Beim Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Wiesloch konnte neben dem nicht zugelassenen Fiat der 33-jährige Besitzer angetroffen werden. Dieser gab an den Fiat verkaufen zu wollen und diesen nur kurz genutzt zu haben. Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Mannheim Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille zu Tage. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen die Abgabenordnung verantworten.

