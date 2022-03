Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt setzt Peugeot in Brand

Weinheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Überleitung der Bundesstraße 38 zur L 3408 gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet hier der Peugeot einer 25-Jährigen in Brand. Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden, an dem vollständig ausgebrannten Pkw, auf ca. 1000,- Euro. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Schadens liegen keine Erkenntnisse vor. Verletzte waren nicht zu verzeichnen.

