Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei VW Scheibe eingeschlagen und Taschen entwendet - Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte schlugen am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, die Fensterscheibe eines auf einem Parkplatz der Continentalstraße geparkten VW ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten der oder die Unbekannten zwei Taschen mit persönlichen Gegenständen im Gesamtwert von ca. 350,- Euro. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, aufzunehmen.

