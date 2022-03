Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Einbruch in Dönerladen - Zeugen gesucht

Rauenberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23:35 Uhr und 00:15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter ein Fenster des Dönerladens in der Wieslocher Straße ein. Hierdurch verschaffte er sich Zutritt ins Innere des Ladens und entwendete die Kasse. Anschließend entfernte er sich unerkannt vom Tatort. Zeugen welche Hinweise zum Täter oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222-57090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell